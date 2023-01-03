На Луне могут быть залежи сырья для экранов смартфонов

20:00, 03 января 2023
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На Луне могут быть залежи сырья для экранов смартфоновКому оно достанется?
Владислав Шевченко, заведующий отделением исследований Луны и планет Государственного астрономического института им. Штернберга МГУ им. Ломоносова заявил, что на Луне может быть много сырья для производства сенсорных экранов смартфонов.
Фото: Pixabay
По словам эксперта, земные запасы многих редкоземельных металлов группы лантаноидов уже близки к исчерпанию. Предсказывается, что они закончатся через несколько десятилетий. Так, индий, входит, например, в состав сенсорных экранов телефонов.
Как говорит Шевченко, на Луне запасов этого материала много. «Мы можем указать области, в которых концентрация редкоземельных металлов велика», — добавил он.