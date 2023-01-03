На Луне могут быть залежи сырья для экранов смартфонов

По словам эксперта, земные запасы многих редкоземельных металлов группы лантаноидов уже близки к исчерпанию. Предсказывается, что они закончатся через несколько десятилетий. Так, индий, входит, например, в состав сенсорных экранов телефонов.

Как говорит Шевченко, на Луне запасов этого материала много. «Мы можем указать области, в которых концентрация редкоземельных металлов велика», — добавил он.