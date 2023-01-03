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20:00, 03 января 2023
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На Луне могут быть залежи сырья для экранов смартфонов

Кому оно достанется?

Владислав Шевченко, заведующий отделением исследований Луны и планет Государственного астрономического института им. Штернберга МГУ им. Ломоносова заявил, что на Луне может быть много сырья для производства сенсорных экранов смартфонов.

На Луне могут быть залежи сырья для экранов смартфонов

Фото: Pixabay

По словам эксперта, земные запасы многих редкоземельных металлов группы лантаноидов уже близки к исчерпанию. Предсказывается, что они закончатся через несколько десятилетий. Так, индий, входит, например, в состав сенсорных экранов телефонов.

Как говорит Шевченко, на Луне запасов этого материала много. «Мы можем указать области, в которых концентрация редкоземельных металлов велика», — добавил он.

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