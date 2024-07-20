На MediaTek подала в суд Huawei за нарушение патентов

Действия Huawei являются частью более широкой стратегии по увеличению доходов за счет лицензионных платежей и роялти, считают аналитики. Технологический гигант владеет значительным портфелем стандартных патентов, особенно в области технологии 5G, и с 2021 года активно занимается сбором роялти. В частности, он заключил лицензионные соглашения с европейскими автопроизводителями и заработал 560 миллионов долларов на патентных отчислениях в 2022 году.

Иск против MediaTek - не первая попытка Huawei вступить в судебное разбирательство с целью получения роялти. Ранее компания уже судилась с T-Mobile, Samsung, Verizon, Amazon и Netgear.