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На многих дешёвых Android-смартфонах нашли предустановленные программы для кражи денег
Такие смартфоны пока обнаружили только в Африке, но всем стоит быть настороже
На некоторых рынках традиционно доминируют дешёвые Android-смартфоны. Часто производителям таких аппаратов приходится идти на компромиссы ради стоимости, и устройства могут получить не самые качественные материалы или несовременное «железо». А недавняя история показала, что бывает, когда производители не уделяют необходимое внимание и безопасности.
На дешёвых китайских Android-смартфонах в Африке нашли предустановленные программы для кражи денег. Как рассказал один из покупателей, он получал множество рекламных уведомлений на смартфоне, а однажды обнаружил кучу платных подписок, на которые никогда не подписывался.
Специалисты изучили проблему и обнаружили, что на устройствах была предустановлена вредоносная программа. То есть она попала туда не по неосторожности пользователя, а по вине производителя. Неясно пока, было это инициативой производителя или злоумышленники заразили смартфоны без его ведома.