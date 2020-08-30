На многих дешёвых Android-смартфонах нашли предустановленные программы для кражи денег

На дешёвых китайских Android-смартфонах в Африке нашли предустановленные программы для кражи денег. Как рассказал один из покупателей, он получал множество рекламных уведомлений на смартфоне, а однажды обнаружил кучу платных подписок, на которые никогда не подписывался.

Специалисты изучили проблему и обнаружили, что на устройствах была предустановлена вредоносная программа. То есть она попала туда не по неосторожности пользователя, а по вине производителя. Неясно пока, было это инициативой производителя или злоумышленники заразили смартфоны без его ведома.