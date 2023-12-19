На нем даже эмуляторы консолей работают: подробности выхода смартфона Red Magic 9 Pro в Европе

6,8-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 2 480×1 116, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 1 600 нит точно найдет свою аудиторию. И это еще не все — RedMagic 9 Pro по-прежнему может похвастаться испарительной камерой площадью 10 182 мм² и вентилятором со скоростью 22 000 об/мин.

12 ГБ ОЗУ/256 ГБ памяти (цвет Sleet): $ 649 / £579 / € 649 16 ГБ ОЗУ/512 ГБ хранилища (цвета Cyclone/Snowfall): $ 799 / £709 / € 799

Готовьте свои кошельки, предзаказы стартуют 27 декабря, а розничные продажи — 3 января 2024 года.