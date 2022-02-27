На новом игровом смартфоне Nubia Red Magic 7 «с завода» в прошивке сломан Google Pay

Автор отметил, что программное обеспечение на устройствах Red Magic — это их слабое место, и Red Magic 7 не стал исключением. Во-первых, обзорщик заметил в операционной системе смартфона неточные или странные переводы. Кроме того, Google Pay не работает, так как не может пройти набор тестов совместимости Google при выполнении проверки SafetyNet. При этом модуль NFC у аппарата есть.

Пока неясно, планирует ли Nubia в будущем сертифицировать свой продукт, чтобы Google Pay заработал.

Из плюсов Nubia Red Magic 7 выделили наличие разъёма для наушников, гладкую и плавную работу, а также скорость проведения операций.