На одной картинке сравнили «начинку» камер флагманов Huawei и Samsung

Сравнение начинается с моделей Huawei P9 и Samsung Galaxy S7 edge. Над датчиками подписано разрешение их матрицы и формат. По картинке можно также сравнить их размеры.

Так, видно, что до выпуска P20 Pro Huawei использовала датчики изображения меньшего размера, чем Samsung. В P20 Pro же компания установила 40-мегапиксельный датчик формата 1/1,7". С тех пор китайцы не уменьшали размер датчика. А вот у Samsung размер и разрешение матрицы основных датчиков так и осталось на прежнем уровне.

На картине также изображена «начинка» камер ещё не вышедших Huawei Mate 30 и Galaxy Note 10+. Напомним, первой модели пророчат три датчика камеры разрешением 40, 40 и 8 Мп.