На официальном постере показали необычную внешность осеннего флагмана Huawei

Опубликовал его сетевой инсайдер Мукул Шарма (Mukul Sharma). На изображении видно, что на задней панели смартфона располагается четверная основная камера в круглом блоке. Выглядит это как минимум необычно. На передней панели хорошо различима «чёлка» и в ней целых три датчика фронтальной камеры.

Именно поэтому мы можем сделать вывод, что на постере изображена Pro-версия Mate 30. Предыдущие изображения лицевой панели базовой версии смартфона показывали лишь два модуля селфи-камеры.

Согласно рекламным слоганам на новом постере, устройство будет иметь «суперчувствительные датчики изображения», однокристальную систему Kirin 990, а также поддерживать «двойную быструю зарядку».