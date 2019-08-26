Ferra
Телефоны
Сегодня 17:24

На официальном постере показали необычную внешность осеннего флагмана Huawei

У него будет аж тройная селфи-камера
Осенью Huawei должна представить и начать продавать смартфоны линейки Mate 30. Уже сейчас, благодаря официальному постеру, мы можем полюбоваться дизайном старшей модели.

Опубликовал его сетевой инсайдер Мукул Шарма (Mukul Sharma). На изображении видно, что на задней панели смартфона располагается четверная основная камера в круглом блоке. Выглядит это как минимум необычно. На передней панели хорошо различима «чёлка» и в ней целых три датчика фронтальной камеры.

Именно поэтому мы можем сделать вывод, что на постере изображена Pro-версия Mate 30. Предыдущие изображения лицевой панели базовой версии смартфона показывали лишь два модуля селфи-камеры.

Согласно рекламным слоганам на новом постере, устройство будет иметь «суперчувствительные датчики изображения», однокристальную систему Kirin 990, а также поддерживать «двойную быструю зарядку».

Mukul Sharma

Самое читаемое