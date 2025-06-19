На ПМЭФ-2025 показали очки с автоматическим переводом на три языка

Опубликовано 19 июня 2025, 14:501 мин.
На ПМЭФ-2025 показали очки с автоматическим переводом на три языкаЧто могут
На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025) представили очки первого поколения Passion Vision с функцией автоматического перевода, пишут Известия. Это совместная разработка российской компании РЕД СОФТ и российско-китайской Passion Group.
Очки работают на основе нейросети Deepseek и поддерживают русский, китайский и английский языки. По словам представителя проекта Ли Хунсина, устройство способно переводить даже устную речь в реальном времени.
Также есть улучшенная версия очков, которая позволяет смотреть видео, делать презентации и даже участвовать в играх.
Очки могут найти применение как в бизнесе, так и в повседневной жизни. Правда, пока нужно подождать релиза.