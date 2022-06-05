На продажу выставили не вышедший смартфон Google Pixel 6a

Хотя это устройства вряд является прототипом, как устройства Pixel 7 и Pixel 7 Pro, которые ранее продавались, его все равно пытаются продать на пару месяцев раньше официального срока. Ожидается, что Google начнет продавать Pixel 6a примерно 21 июля, возможно, именно поэтому эти устройства имеют вполне адекватную коробку.

Неизвестно, попытается ли Google заблокировать эти устройства в случае подключения их к интернету, как она это сделала с недавними Pixel 7, появившимися в США, но будет неудивительно, если именно это и произойдет.