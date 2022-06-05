На продажу выставили не вышедший смартфон Google Pixel 6a

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На продажу выставили не вышедший смартфон Google Pixel 6aПримерно за 500 долларов
Всего через несколько дней после того, как Pixel 7 и Pixel 7 Pro пытались продать онлайн, кто-то пытается также продать Pixel 6a до его официального запуска.
На одном из онлайн-магазинов появилось объявление о продаже Pixel 6a из Малайзии. Человек просит чуть более $500 за устройство.
Хотя это устройства вряд является прототипом, как устройства Pixel 7 и Pixel 7 Pro, которые ранее продавались, его все равно пытаются продать на пару месяцев раньше официального срока. Ожидается, что Google начнет продавать Pixel 6a примерно 21 июля, возможно, именно поэтому эти устройства имеют вполне адекватную коробку.
Неизвестно, попытается ли Google заблокировать эти устройства в случае подключения их к интернету, как она это сделала с недавними Pixel 7, появившимися в США, но будет неудивительно, если именно это и произойдет.