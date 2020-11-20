На пятилетнем смартфоне Lumia запустили настольный Photoshop

Речь о модели Microsoft Lumia 950 XL. Пользователь Twitter под ником imbushuo показал, как на смартфоне работает настольный Photoshop. Стоит отметить, что программа доступна с ограниченной функциональностью, но это всё равно впечатляет.

Lumia 950 XL имеет процессор Snapdragon 810 с GPU Adreno 430, 3 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ постоянной. Microsoft уже перестала выпускать смартфоны Lumia, но пользователи до сих пор работают со старыми моделями. Ранее в этом году группа разработчиков портировала полную операционную систему Windows 10 на модели Lumia 950 и 950 XL.