На родине Samsung молодежь переходит с Android на iPhone

16:43, 03 августа 2023
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На родине Samsung молодежь переходит с Android на iPhoneТаких уже большинство
Среди молодых южнокорейцев происходит заметное изменение предпочтений в выборе смартфонов: согласно новому отчету, они все чаще переходят с Android на iPhone. Интересно, что в стране традиционно сильна лояльность к местным брендам, таким как Samsung.
Ранее около 85% южнокорейских пользователей смартфонов в возрасте до 30 лет начинали с Android-устройств, в основном от Samsung и LG. Однако последние данные Counterpoint Research показывают, что 53% этой демографической группы теперь владеют iPhone. Напротив, только 8% из тех, кто начинал с iPhone, перешли на Android.
В качестве основных причин перехода на iPhone респонденты называют производительность (32%) и имидж бренда (31%).