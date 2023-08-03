На родине Samsung молодежь переходит с Android на iPhone

Ранее около 85% южнокорейских пользователей смартфонов в возрасте до 30 лет начинали с Android-устройств, в основном от Samsung и LG. Однако последние данные Counterpoint Research показывают, что 53% этой демографической группы теперь владеют iPhone. Напротив, только 8% из тех, кто начинал с iPhone, перешли на Android.

В качестве основных причин перехода на iPhone респонденты называют производительность (32%) и имидж бренда (31%).