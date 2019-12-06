На российский защищённый телефон потратили 40 млн рублей и решили его не выпускать

Об этом CNews сообщила глава компании Infowatch. Идея устройства заключалась в том, чтобы обеспечить через него защищённый доступ к корпоративным сетям. Работать аппарат должен был на базе Android.

В 2017 году уже вышел серийный «Тайгафон». Он стоил около $150. И на него даже нашлись заказчики — правительство Северной Осетии. Тем не менее проект не удался из-за скудных технических характеристик аппарата и отсутствия совместимого программного обеспечения. Первые корпоративные клиенты постоянно жаловались на «Тайгафон» и просили сделать доработки.

Infowatch в итоге поняла, что для поддержания проекта нужны более значительные инвестиции и решила отказаться от создания телефона.