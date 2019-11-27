На российской версии Huawei Mate 30 Pro удалось запустить сервисы Google

Представленный еще в сентябре, камерофон от Huawei оказался на обочине прогресса из-за политических разногласий правительств США и Китая. Теперь устройство отрезано от всей экосистемы «корпорации добра». Но способ получить работающие сервисы Google все-таки есть.

Для того, чтобы без проблем устанавливать приложения прямиком из магазина Google Play, необходимо:

Загрузить специальный архив на компьютер и распаковать его; Скачать утилиту HiSuite; Подключить смартфон к компьютеру и согласиться со всеми запросами; Затем в HiSuite нажать на кнопку «восстановить» и выбрать папку «Mate 30 Pro»; Утилита предложит два варианта восстановления: «приложения» и «настройки». Выбрать необходимо «приложения», затем поставить отметку напротив lzplay, а в пунктах восстановления настроек убрать все отметки кроме «системных настроек»; После предыдущего шага необходимо скопировать папку с Google Apps на смартфон; Уже на устройстве запустить восстановленное приложение lzplay. Если оно запросит права администратора, то необходимо предоставить их. Приложение сначала не сможет установить Gapps, поэтому придется сделать это вручную, выдавая им необходимые права. После этого нужно перезагрузить смартфон и удалить Izplay.

Но даже после установки сервисов Google пользоваться платежным приложением Google Pay не получится, так как приложение не сможет получить доступ к нужным данным для подтверждения транзакций. Поэтому для бесконтактной оплаты придется использовать банковские приложения, которые могут выступать в качестве основного способа оплаты. Например, QIWI или Тинькофф.

В России смартфон будет доступен для предзаказа лишь на территории Москвы. Оставить заполненную форму можно в онлайн-магазине Huawei, но при этом выбрать вариант доставки не получится - за смартфоном придется идти в один из официальных оффлайн-магазинов бренда. При этом первые покупатели смогут получить довольно внушительную скидку на первые партии устройств: