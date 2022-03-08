На Samsung подадут в суд из-за низкой производительности смартфонов Galaxy S22

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На Samsung подадут в суд из-за низкой производительности смартфонов Galaxy S22Недовольны пользователи из Южной Кореи
Комиссия по справедливой торговле Республики Корея проведёт расследование в отношении Samsung. Компанию обвинили в нарушении закона о рекламе при продвижении серии смартфонов Galaxy S22. Samsung утверждает, что новые модели имеют «самую лучшую производительность за всю историю», однако выяснилось, что сервис компании ограничивает скорость процессора, чтобы продлить срок службы батареи и предотвратить перегрев.
Сообщается, что владельцы Galaxy S22 в Южной Корее готовят коллективный иск против компании. Утверждается, что они чувствуют себя «обманутыми» и просят компенсацию в размере около $243 на человека.
Ранее смартфоны Samsung исключили из бенчмарков, так как ПО телефонов выдавало нереалистичные результаты в тестах производительности. Компания уже пообещала выпустить обновление для этой функции, чтобы пользователи получили контроль над работой процессора.
Источник: Engadget