На Samsung подадут в суд из-за низкой производительности смартфонов Galaxy S22

Сообщается, что владельцы Galaxy S22 в Южной Корее готовят коллективный иск против компании. Утверждается, что они чувствуют себя «обманутыми» и просят компенсацию в размере около $243 на человека.

Ранее смартфоны Samsung исключили из бенчмарков, так как ПО телефонов выдавало нереалистичные результаты в тестах производительности. Компания уже пообещала выпустить обновление для этой функции, чтобы пользователи получили контроль над работой процессора.