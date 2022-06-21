На складах «застряли» 50 млн непроданных смартфонов Samsung

Источники сообщили, что серия Galaxy A занимает большую часть в запасах, предназначенных для продаж. Samsung планировала отгрузить около 270 миллионов смартфонов в этом году, а 50 миллионов единиц — это 18% от всего объёма.

Обычно данный показатель составлял около 10%, поэтому показывает, что технический гигант страдает от низкого спроса на смартфоны. С января по февраль Samsung производила около 20 миллионов смартфонов в месяц. Однако в мае объём упал до 10 миллионов единиц — вероятно, компания отреагировала на низкий спрос.

Он оказался ниже, чем ожидалось, из-за множества факторов, в том числе из-за карантина в Китае, введения российскими властями войск на Украину и повышения цен на сырьё.