На складах «застряли» 50 млн непроданных смартфонов Samsung

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На складах «застряли» 50 млн непроданных смартфонов SamsungСпрос на телефоны оказался ниже ожидаемого
Как стало известно TheElec, на складах дистрибьюторов Samsung лежит около 50 миллионов непроданных смартфонов. Дело в том, что компания не рассчитала спрос. Многие модели серии Galaxy A так и не купили.
Источники сообщили, что серия Galaxy A занимает большую часть в запасах, предназначенных для продаж. Samsung планировала отгрузить около 270 миллионов смартфонов в этом году, а 50 миллионов единиц — это 18% от всего объёма.
Обычно данный показатель составлял около 10%, поэтому показывает, что технический гигант страдает от низкого спроса на смартфоны. С января по февраль Samsung производила около 20 миллионов смартфонов в месяц. Однако в мае объём упал до 10 миллионов единиц — вероятно, компания отреагировала на низкий спрос.
Он оказался ниже, чем ожидалось, из-за множества факторов, в том числе из-за карантина в Китае, введения российскими властями войск на Украину и повышения цен на сырьё.