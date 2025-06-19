На складном ​​Vivo X Fold 5 запустили 5 приложений одновременно

Смартфон будет работать на Android 15 с оболочкой OriginOS 5 и поддержкой Apple Watch и iCloud, а также удалённого доступа к ПК и Mac.

Одна из главных технических новинок — тонкая, но ёмкая батарея на 6000 мАч. Она стала возможной благодаря новым материалам и технологиям, в том числе полутвёрдому электролиту, устойчивому даже к морозам до -30°C.

Устройство получит внешний экран 6,53 дюйма и внутренний складной экран 8,03 дюйма, оба с частотой 120 Гц. Также ожидается мощный процессор Snapdragon 8 Gen 3, 16 ГБ оперативной памяти и тройная камера с оптикой Zeiss.