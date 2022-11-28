На сколько меньше iPhone выпустят из-за протестов китайских рабочих

На сколько меньше iPhone выпустят из-за протестов китайских рабочихКогда ситуацию уладят, непонятно
На главном предприятии по производству iPhone в Чжэнчжоу, Китай, продолжаются протесты рабочих. Они недовольны политикой компании по борьбе со вспышкой коронавируса. Работа встала, и аналитики прогнозируют серьёзный ущерб для Apple.
Фото: Video obtained by Reuters/via REUTERS
Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, пишет, что протесты в Чжэнчжоу, вероятно, приведут к дефициту производства на почти 6 миллионов единиц iPhone Pro в этом году.
Ситуация на заводе остаётся нестабильной, и оценка потерь может измениться, сказал источник, попросив не называть его имени. Многое будет зависеть от того, как быстро Foxconn Technology Group, тайваньская компания, управляющая предприятием, сможет вернуть людей на сборочные конвейеры после протестов. Если локдаун продолжится в ближайшие недели, производство может быть приостановлено на ещё больший срок.