На сколько выросла средняя цена смартфона в 2021 году

Средняя продажная цена смартфонов выросла на 12% в годовом исчислении и достигла $322 благодаря растущему спросу на устройства 5G. По оценкам аналитиков, 40% всех телефонов, поставленных в 2021 году, были с поддержкой 5G, что на 18% больше, чем в 2020 году.