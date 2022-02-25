На сколько выросла средняя цена смартфона в 2021 году

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На сколько выросла средняя цена смартфона в 2021 годуСвежий отчёт аналитиков
Аналитики Counterpoint Research выпустили отчёт по доходам, полученным производителями смартфонов за 2021 год. В общей сложности производители смартфонов получили $448 млрд дохода за год, что на 7% больше, чем в 2020 году.
Средняя продажная цена смартфонов выросла на 12% в годовом исчислении и достигла $322 благодаря растущему спросу на устройства 5G. По оценкам аналитиков, 40% всех телефонов, поставленных в 2021 году, были с поддержкой 5G, что на 18% больше, чем в 2020 году.
Apple снова занимает первое место в рейтинге с общей выручкой в $196 млрд и долей 44% на рынке смартфонов. Компания наблюдала повышенный спрос на новую серию iPhone 13. Средняя продажная цена для iPhone в 2021 году достигла $821, что является историческим максимумом.
На втором месте Samsung, на третьем — Xiaomi.
Источник: GSMArena