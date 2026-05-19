На смартфонах Google Pixel сломалась вибрация

Проблема замечена на разных моделях, включая Pixel 8 Pro и Pixel 10. В одном из случаев телефон показал уведомление, мол, включён беззвучный режим, но при проверке настроек вибрация оказалась на позиции «вкл».

Некоторые нашли временные решения. Например, можно зайти в «Настройки» — «Приложения» — «Телефон» — «Уведомления» — «Входящие звонки» и проверить, включена ли там вибрация.

Другой способ: «Настройки» — «Звук и вибрация» — «Вибрация и тактильные сигналы», затем подвигать ползунок «Вибрация на звонке» вниз и обратно вверх, но не оставлять его на 100%.

Кому-то Google даже прислала по электронной почте похожий список советов. Там также рекомендовали отключить «Адаптивную вибрацию оповещений», включить и выключить режимы «Не беспокоить» и «Сон», а также проверить, не выбран ли вместо рингтона пункт «Без звука».

Официально Google проблему не подтверждала.