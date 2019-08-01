На смартфонах Huawei до конца года может появиться российская операционная система

Как сообщил чиновник, решение о «сближении» с китайской компанией было принято на «уровне высоких лидеров и правительств». Для того, чтобы запустить тестирование, необходимо подписание соглашения обеими сторонами на уровне компаний.

«Аврору» разрабатывают компании «Открытая мобильная платформа» и «Вотрон», обе они связаны с «Ростелекомом».

Напомним, о том, что Россия предлагает Китаю использование собственной операционной системы, мы узнали в июне. Поводом для этого стало давление на Huawei со стороны правительства США, из-за решений которого китайский производитель оказался под угрозой невозможности использовать Android. Сейчас Huawei имеет право применять ПО Google до 19 августа.

Параллельно с этим ходили слухи о разработке китайцами собственной операционки. Позже Huawei их подтвердила, но рассказала, что новая ОС будет предназначаться для Интернета вещей, а не для серийных смартфонов.