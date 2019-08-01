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Сегодня 14:07

На смартфонах Huawei до конца года может появиться российская операционная система

Минкомсвязь этого, по крайней мере, не исключает
Представитель Минкомсвязи заявил журналистам, что Huawei до конца 2019 года может начать тестирование российской операционной системы «Аврора» на своих устройствах.

Как сообщил чиновник, решение о «сближении» с китайской компанией было принято на «уровне высоких лидеров и правительств». Для того, чтобы запустить тестирование, необходимо подписание соглашения обеими сторонами на уровне компаний.

«Аврору» разрабатывают компании «Открытая мобильная платформа» и «Вотрон», обе они связаны с «Ростелекомом».

Напомним, о том, что Россия предлагает Китаю использование собственной операционной системы, мы узнали в июне. Поводом для этого стало давление на Huawei со стороны правительства США, из-за решений которого китайский производитель оказался под угрозой невозможности использовать Android. Сейчас Huawei имеет право применять ПО Google до 19 августа.

Параллельно с этим ходили слухи о разработке китайцами собственной операционки. Позже Huawei их подтвердила, но рассказала, что новая ОС будет предназначаться для Интернета вещей, а не для серийных смартфонов.

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