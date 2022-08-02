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На смартфонах Samsung начали «зависать» видеоролики во время просмотра

Всё из-за бага в адаптивной частоте обновления
На некоторых смартфонах Samsung Galaxy S22 возникла новая ошибка, которая мешает пользователям просматривать видео на стриминговых площадках.
На смартфонах Samsung начали «зависать» видеоролики во время просмотра

Несколько пользователей Galaxy S22 сообщают о проблемах, связанных с адаптивной частотой обновления экрана и такими приложениями, как Amazon Prime и Netflix. Суть проблемы в том, что адаптивный дисплей смартфона переключается на более низкую частоту обновления после короткого периода бездействия, даже при потоковой передаче контента. То есть система не распознаёт, когда воспроизводится видео на Netflix и Amazon Prime (и, возможно, в других приложениях). К сожалению, это приводит к зависаниям видео.

Проблема носит программный характер, поэтому, скорее всего, может быть исправлена обновлением прошивки.

Источник:Sammobile
Теги:
#Samsung
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#баги
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