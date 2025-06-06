На смартфонах Samsung появится «ИИ-магазин»

Смысл платформы в том, чтобы предлагать пользователю одежду, «примеряя» её на него с помощью ИИ и фотографии. Новые образы будут появляться каждый день, и при желании можно сразу купить понравившиеся вещи. Также пользователям предложат сохранить ИИ-фото с «луками» в качестве обоев на экране блокировки.

Ранее InMobi уже добавляла подобные функции на телефоны Motorola, а в Индии их Glance-платформа показывает на экране блокировки не только покупки, но и рекламу, новости и спорт. Пока что на Samsung рекламы нет, но пользователи опасаются, что она может появиться позже.

Приложение начнёт распространяться на модели Galaxy S22, S23, S24 и S25. В течение месяца оно должно стать доступным глобально.