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На старом флагманском смартфоне Xiaomi запустили Windows 10
Особую версию системы
На старом флагманском смартфоне Xiaomi запустили Windows 10. Это специальная версия операционной системы для устройств на базе процессоров ARM.
Речь идёт о смартфоне Xiaomi Mi 6, выпущенном в 2017 году. Он работает на процессоре Snapdragon 835, имеет от 4 до 6 ГБ оперативной памяти и до 128 ГБ постоянной. На устройстве удалось запустить 64-разрядную Windows 10 для архитектуры ARM.
После успешной перепрошивки пользователи увидели экран с выбором опций. Это значит, что смартфон начал работать под управлением Windows 10. Стоит отметить, что указанная версия системы не является урезанной по сравнению с обычной. Она позволяет запускать .exe файлы и работать с устройством нормальным образом.
Gizmochina