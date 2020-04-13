На старом флагманском смартфоне Xiaomi запустили Windows 10

Речь идёт о смартфоне Xiaomi Mi 6, выпущенном в 2017 году. Он работает на процессоре Snapdragon 835, имеет от 4 до 6 ГБ оперативной памяти и до 128 ГБ постоянной. На устройстве удалось запустить 64-разрядную Windows 10 для архитектуры ARM.

После успешной перепрошивки пользователи увидели экран с выбором опций. Это значит, что смартфон начал работать под управлением Windows 10. Стоит отметить, что указанная версия системы не является урезанной по сравнению с обычной. Она позволяет запускать .exe файлы и работать с устройством нормальным образом.