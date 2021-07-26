На видео до анонса показали флагманский смартфон Huawei P50 Pro

Ожидается, что в основной камере будет телефото-модуль, который обеспечит пятикратный зум. Его будут дополнять ультраширокоуголка и основной дюймовый датчик Sony IMX800. Что касается «начинки» аппарата, то ему пророчат два процессора на выбор — Kirin 9000 5G и Snapdragon 888. Батарея будет иметь ёмкость 4300 мАч, сможет подзаряжаться с адаптером мощностью 66 Вт.

Анонс серии Huawei P50 назначен на 29 июля.