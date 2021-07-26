На видео до анонса показали флагманский смартфон Huawei P50 Pro

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На видео до анонса показали флагманский смартфон Huawei P50 ProА презентация уже через три дня
Китайский источник опубликовал новое видео с грядущим смартфоном Huawei P50 Pro. Короткий ролик позволяет оценить дизайн устройства и его размеры.
На видео попал демонстрационный образец смартфона. По нему видно, что у Huawei P50 Pro будет экран с закруглёнными краями, а также вырез под фронтальную камеру. Образец смартфона был представлен в белом цвете. На задней панели устройства расположен блок камер, состоящий из двух круглых элементов.
Ожидается, что в основной камере будет телефото-модуль, который обеспечит пятикратный зум. Его будут дополнять ультраширокоуголка и основной дюймовый датчик Sony IMX800. Что касается «начинки» аппарата, то ему пророчат два процессора на выбор — Kirin 9000 5G и Snapdragon 888. Батарея будет иметь ёмкость 4300 мАч, сможет подзаряжаться с адаптером мощностью 66 Вт.
Анонс серии Huawei P50 назначен на 29 июля.