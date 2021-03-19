На видео до анонса показали новый игровой смартфон Xiaomi

В видео также показан внешний кулер с собственным светодиодным индикатором температуры. Видна и тройная система камер, но деталей о ней нет.

Изображением Black Shark 4 поделился и сам бренд. На постерах виден дизайн задней панели смартфона. Он выйдет в чёрном и серебристом цветах.