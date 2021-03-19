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Вчера в 20:54
На видео до анонса показали новый игровой смартфон Xiaomi
У него есть внешний кулер
Уже скоро, 23 марта, Xiaomi представит новый игровой смартфон Black Shark 4. В сети уже появилось видео с ним.
Источник утечки — китайский геймер. Он показал, как запускает игру на Black Shark 4 и продемонстрировал особенности аппарата.
В экране смартфона видно отверстие под фронтальную камеру. Это интересно, так как у предыдущих телефонов Black Shark вырезов в дисплее не было — фронталка располагась в более толстых рамках. Имеются тут и аппаратные триггеры.
В видео также показан внешний кулер с собственным светодиодным индикатором температуры. Видна и тройная система камер, но деталей о ней нет.
Изображением Black Shark 4 поделился и сам бренд. На постерах виден дизайн задней панели смартфона. Он выйдет в чёрном и серебристом цветах.