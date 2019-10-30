Телефоны
Сегодня 15:39
На видео показали 50-кратное увеличение мощной камеры в новом Xiaomi
В ней датчик на 108 Мп
Новый смартфон CC9 Pro с камерой на 108 Мп Xiaomi должна официально представить 5 ноября в Китае. Компания уже начала подогревать интерес к новинке и выпустила видео, в котором демонстрирует впечатляющие возможности камеры устройства.
Если верить ролику, то даже на расстоянии в пять метров камера смартфона способна чётко фотографировать текст. И 50-кратное увеличение качество почти не портит.
Напомним, Xiaomi CC9 Pro должен получить 6,47-дюймовый экран разрешением Full HD+, восьмиядерный процессор, 6, 8 или 12 ГБ оперативной памяти, аккумулятор ёмкостью 5170 мАч. Известно, что смартфон будет оснащаться основным датчиком на 108 Мп и четырьмя вспомогательными на 12 Мп, 20 Мп, с телефото-объективом и линзой для макросъёмки.