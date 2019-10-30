На видео показали 50-кратное увеличение мощной камеры в новом Xiaomi

Если верить ролику, то даже на расстоянии в пять метров камера смартфона способна чётко фотографировать текст. И 50-кратное увеличение качество почти не портит.

Напомним, Xiaomi CC9 Pro должен получить 6,47-дюймовый экран разрешением Full HD+, восьмиядерный процессор, 6, 8 или 12 ГБ оперативной памяти, аккумулятор ёмкостью 5170 мАч. Известно, что смартфон будет оснащаться основным датчиком на 108 Мп и четырьмя вспомогательными на 12 Мп, 20 Мп, с телефото-объективом и линзой для макросъёмки.