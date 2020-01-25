Телефоны
Сегодня 13:53
На видео показали Android-телефоны с «фишкой» iPhone
С аналогом AirDrops
Ресурс XDA Developers опубликовал видеоролик с демонстрацией технологии Nearby Sharing — аналогом AirDrop. Новая технология позволяет передавать файлы и видео между Android-смартфонами по тому же принципу, что и между iPhone.
На видео показана передача файлов между Pixel 2 XL и Pixel 4. Источники также утверждают, что видели работу Nearby Sharing на устройствах OnePlus.
Технологию специально для Android разрабатывает Google. Это первый раз, когда мы можем увидеть её в действии:
Пока Nearby Sharing явно не завершена. На видео передача файла провалилась как минимум один раз. Однако при успешном соединении технология работает быстрее, чем Wi-Fi. Сообщается, что Nearby Sharing позволяет настроить ограничения на приём файлов от посторонних устройств. Таким образом Google переносит «фишку» iPhone на Android-смартфоны.