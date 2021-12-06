На видео показали «безумный» прототип складного и растягивающегося смартфона

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На видео показали «безумный» прототип складного и растягивающегося смартфонаОт TCL
Компания TCL показала концептуальный смартфон с гибким экраном. Он может действительно удивить: дисплей устройства и раскладывается, и растягивается. И это уже реальность.
«Безумный», как его окрестили СМИ, концепт TCL показала на технологическом конгрессе в Китае DTC 2021. Судя по всему, смартфон является довольно ранним прототипом. Программное обеспечение не слишком хорошо оптимизировано для нового форм-фактора. Само устройство тоже выглядит не до конца завершённым. Однако важно то, что оно работает:
В сложенном состоянии у смартфона на внешней стороне остаётся 6,87-дюймовый стандартный экран. Если раскрыть устройство, появится дисплей размером 8,55 дюйма. Его можно дополнительно расширить до 10 дюймов.
Конечно, пока неясно, когда TCL выпустит такой смартфон на рынок.
Источник: Phonearena