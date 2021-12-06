На видео показали «безумный» прототип складного и растягивающегося смартфона

В сложенном состоянии у смартфона на внешней стороне остаётся 6,87-дюймовый стандартный экран. Если раскрыть устройство, появится дисплей размером 8,55 дюйма. Его можно дополнительно расширить до 10 дюймов.

Конечно, пока неясно, когда TCL выпустит такой смартфон на рынок.