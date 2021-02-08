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Сегодня в 20:47
На видео показали, что есть в коробке нового флагманского смартфона Xiaomi Mi 11
Зарядка будет!
Сегодня Xiaomi представила для глобального рынка флагманский смартфон Mi 11. В честь этого компания выпустила на YouTube ролик с официальной распаковкой устройства.
В ролике Xiaomi показала, что находится в коробке Mi 11. Видно, что коробка очень компактная. В ней, конечно, находится сам смартфон, а также антибактериальные защита для стекла и чехол. Xiaomi сделала акцент, что аппарат будет поставляться с зарядным устройством в коробке — 55-Вт GaN. Также есть переходник на 3,5 мм, кабель USB-C, скрепка для извлечения SIM-карты и документы.
В ролике Xiaomi напомнила основные характеристики Mi 11. Это 108-Мп камера, 120-Гц экран, процессор Snapdragon 888, аккумулятор на 4600 мАч. Есть у смартфона и 55-Вт зарядка (не зря же адаптер положили).