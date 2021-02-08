На видео показали, что есть в коробке нового флагманского смартфона Xiaomi Mi 11

В ролике Xiaomi показала, что находится в коробке Mi 11. Видно, что коробка очень компактная. В ней, конечно, находится сам смартфон, а также антибактериальные защита для стекла и чехол. Xiaomi сделала акцент, что аппарат будет поставляться с зарядным устройством в коробке — 55-Вт GaN. Также есть переходник на 3,5 мм, кабель USB-C, скрепка для извлечения SIM-карты и документы.