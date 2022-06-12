На видео показали дизайн грядущих iPhone 14

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На видео показали дизайн грядущих iPhone 14В линейке будет сразу четыре модели
YouTube-канал iUpdate опубликовал видео с макетами грядущих смартфонов линейки iPhone 14.
Это одни из наиболее реалистично выглядящих макетов iPhone 14, что мы видели до сих пор. По ролику видно, что базовые модели iPhone 14 и iPhone 14 Max практически идентичны прошлогодним iPhone 13 и iPhone 13 Pro Max. У них всё та же «чёлка» и те же алюминиевые края.
А вот iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max немного интереснее. По слухам, Apple должна убрать из них прямоугольный вырез для селфи-камеры. Теперь «дырка» будет круглой. На макете этого, конечно, нет. Но можно обратить внимание на другие особенности конструкции. В частности, у смартфонов больше выпирает блок камеры. Ожидается, что в нём будет обновлённый датчик камеры на 48 Мп.