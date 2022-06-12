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На видео показали дизайн грядущих iPhone 14

В линейке будет сразу четыре модели
YouTube-канал iUpdate опубликовал видео с макетами грядущих смартфонов линейки iPhone 14.
На видео показали дизайн грядущих iPhone 14

Это одни из наиболее реалистично выглядящих макетов iPhone 14, что мы видели до сих пор. По ролику видно, что базовые модели iPhone 14 и iPhone 14 Max практически идентичны прошлогодним iPhone 13 и iPhone 13 Pro Max. У них всё та же «чёлка» и те же алюминиевые края.

А вот iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max немного интереснее. По слухам, Apple должна убрать из них прямоугольный вырез для селфи-камеры. Теперь «дырка» будет круглой. На макете этого, конечно, нет. Но можно обратить внимание на другие особенности конструкции. В частности, у смартфонов больше выпирает блок камеры. Ожидается, что в нём будет обновлённый датчик камеры на 48 Мп.

Источник:9to5mac
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#видео
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#iPhone 14
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