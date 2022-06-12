На видео показали дизайн грядущих iPhone 14

А вот iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max немного интереснее. По слухам, Apple должна убрать из них прямоугольный вырез для селфи-камеры. Теперь «дырка» будет круглой. На макете этого, конечно, нет. Но можно обратить внимание на другие особенности конструкции. В частности, у смартфонов больше выпирает блок камеры. Ожидается, что в нём будет обновлённый датчик камеры на 48 Мп.