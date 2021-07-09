На видео показали, как менялась популярность разных смартфонов в России

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Сегодня в 14:33
На видео показали, как менялась популярность разных смартфонов в РоссииОт Nokia N73 до Honor 10 Lite
Аналитики МТС изучили, какими телефонами пользовались абоненты в период с 2008 по 2021 год в городах-миллионниках. Благодаря этому получилось видео, на котором отображено изменение популярности различных моделей.
В МТС заявили, что использованные данные были обезличены.
Видно, что сначала рынок наполняли телефоны Nokia. Постепенно их популярность уменьшалась, вперёд вырывались iPhone. В начале 10-х доверие абонентов стали завоёвывать устройства Samsung. Вскоре часть рынка была поделена между южнокорейской компанией и Apple. В 2016 на поле битвы появилась Xiaomi. Затем приобрели популярность и устройства Honor. В 2021 году на первом месте стоит Honor 10 Lite.
Авторство: МТС
Стоит понимать, что данные МТС не отражают ситуации на всём российском рынке смартфонов в указанный период.