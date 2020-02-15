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На видео показали, как устроена раскладушка с гибким экраном Samsung Galaxy Z Flip
Смартфон разобрали
Авторы YouTube-канала PBKreviews выпустили видео, на котором показали, как устроена раскладушка с гибким экраном Samsung Galaxy Z Flip. Продажи этого смартфона начались в России вчера по высокой цене — 119 990 рублей.
Разборка устройства интересна тем, что оно имеет необычную конструкцию. Аппаратов с таким форм-фактором на рынке пока по пальцам перечесть можно — собственно Samsung Galaxy Z Flip да Motorola Razr 2019. Последний, кстати, недавно разобрали специалисты из iFixit и признали неремонтопригодным.
На видео показан поэтапный процесс разборки Galaxy Z Flip. И он кажется довольно сложным. Специалисты также обнаружили под крышкой аппарата две батареи.
Какова будет оценка ремонтопригодности смартфона, пока неясно. Дождёмся вердикта iFixit.