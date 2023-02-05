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11:59, 05 февраля 2023
1 мин.

На видео показали «кола-смартфон»

Это проект Realme

В сети опубликовали ролик со смартфоном Realme 10 Pro 5G Coca-Cola Edition. У устройства, как вы могли догадаться, очень любопытный дизайн.

На видео показали «кола-смартфон»

Фото: Realme

Задняя панель смартфона поделена, справа изображён логотип Coca-Cola.

Realme 10 Pro построен на процессоре Qualcomm Snapdragon 695 5G, оснащё 6,72-дюймовым экраном, системой камер со 108-Мп датчиком в составе, а также аккумулятором ёмкостью 5000 мАч с поддержкой 33-Вт зарядки.

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