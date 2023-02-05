11:59, 05 февраля 2023
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На видео показали «кола-смартфон»Это проект Realme
В сети опубликовали ролик со смартфоном Realme 10 Pro 5G Coca-Cola Edition. У устройства, как вы могли догадаться, очень любопытный дизайн.
Фото: Realme
Задняя панель смартфона поделена, справа изображён логотип Coca-Cola.
Realme 10 Pro построен на процессоре Qualcomm Snapdragon 695 5G, оснащё 6,72-дюймовым экраном, системой камер со 108-Мп датчиком в составе, а также аккумулятором ёмкостью 5000 мАч с поддержкой 33-Вт зарядки.