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На видео показали корпус грядущего iPhone
Пустой корпус
Инсайдер EverythingApplePro опубликовал в Twitter видео, на котором можно увидеть корпус грядущего iPhone 12 Pro.
В ролике запечатлён именно пустой корпус смартфона без «железа». А точнее, задняя его часть. Экран отсутствует.
Этот корпус, в принципе, внешним видом соответствует ранним утечкам о смартфонах. Прямыми гранями он напоминает iPhone 4 и 5. Камера iPhone 12 Pro будет, в целом, похожа на камеру iPhone 11 Pro. Однако добавится ещё одно отверстие: вероятно, под сканер LiDAR. Он будет использоваться для дополненной реальности и портретных фотографий.
Напомним, 15 сентября состоится презентация Apple. Но, по сведениям журналистов, на ней не представят новые смартфоны. Это может случиться позже — в конце сентября или октябре.