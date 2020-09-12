На видео показали корпус грядущего iPhone

Этот корпус, в принципе, внешним видом соответствует ранним утечкам о смартфонах. Прямыми гранями он напоминает iPhone 4 и 5. Камера iPhone 12 Pro будет, в целом, похожа на камеру iPhone 11 Pro. Однако добавится ещё одно отверстие: вероятно, под сканер LiDAR. Он будет использоваться для дополненной реальности и портретных фотографий.

Напомним, 15 сентября состоится презентация Apple. Но, по сведениям журналистов, на ней не представят новые смартфоны. Это может случиться позже — в конце сентября или октябре.