На видео показали меняющую прозрачность крышку для смартфона

Крышка становится прозрачной при нажатии на одну кнопку, которая добавляет подсветку.

Смартфон, как пишет GSMArena, будет игровым. Вероятно, он будет работать на топовом новом процессоре Snapdragon 888. Аппарат получит такой же дизайн, как у Red Magic 5G. У этого аппарата крышка в принципе была прозрачной. А вот у его преемника данной характеристикой можно будет управлять.

Журналисты напоминают, что ещё один интересный концептуальный смартфон — OnePlus Concept One, у которого основная камера на тыльной панели «исчезает».