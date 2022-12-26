На видео показали необычный трюк с iPhone и Apple Watch

Сначала ролик запостила одна девушка, а затем эффект стали проверять другие пользователи iPhone и Apple Watch. Суть заключается в том, чтобы отделить корпус часов от ремешка и положить его сверху смартфона, ближе к краю. Тогда корпус начинает вращаться и перемещаться по айфону.