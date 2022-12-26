На видео показали необычный трюк с iPhone и Apple Watch

16:36, 26 декабря 2022
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На видео показали необычный трюк с iPhone и Apple WatchМожете попробовать
Пользователи TikTok заметили, что iPhone и Apple Watch могут очень странно взаимодействовать.
Фото: Pixabay
Сначала ролик запостила одна девушка, а затем эффект стали проверять другие пользователи iPhone и Apple Watch. Суть заключается в том, чтобы отделить корпус часов от ремешка и положить его сверху смартфона, ближе к краю. Тогда корпус начинает вращаться и перемещаться по айфону.
Такой эффект может возникать из-за металлической рамки смартфона и магнитов внутри корпуса Apple Watch.