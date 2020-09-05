На видео показали первый смартфон Xiaomi с подэкранной камерой

Согласно утечке, устройство презентуют в октябре-ноябре. По ролику видно, что смартфон очень похож на недавно представленный Mi 10 Ultra. Сзади аппарат ему идентичен, а передняя панель отличается только отсутствием выреза в экране. Не исключено, что новинка с подэкранной камерой будет особой версией юбилейного флагмана Mi 10 Ultra. К сожалению, в ролике не показали работу самой селфи-камеры.

В издании GSMArena предположили, что автор видео либо захотел остаться анонимным, либо показан прототип, и он может работать некорректно. Ну и, конечно, нельзя быть уверенным в том, что это не подделка. Впрочем следов монтажа не видно.