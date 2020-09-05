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На видео показали первый смартфон Xiaomi с подэкранной камерой
Похож на Mi 10 Ultra
В сети появилось видео с первым смартфоном Xiaomi, который получит подэкранную камеру. Модель выглядит довольно знакомо.
Согласно утечке, устройство презентуют в октябре-ноябре. По ролику видно, что смартфон очень похож на недавно представленный Mi 10 Ultra. Сзади аппарат ему идентичен, а передняя панель отличается только отсутствием выреза в экране. Не исключено, что новинка с подэкранной камерой будет особой версией юбилейного флагмана Mi 10 Ultra. К сожалению, в ролике не показали работу самой селфи-камеры.
В издании GSMArena предположили, что автор видео либо захотел остаться анонимным, либо показан прототип, и он может работать некорректно. Ну и, конечно, нельзя быть уверенным в том, что это не подделка. Впрочем следов монтажа не видно.