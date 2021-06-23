На видео показали последний невыпущенный смартфон LG

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Сегодня в 14:01
На видео показали последний невыпущенный смартфон LGLG Velvet 2 Pro
Как известно, у LG больше нет мобильного подразделения. Однако компания до последнего работала над новыми смартфонами. Среди них был и LG Velvet 2 Pro, который так и не вышел. Теперь мы имеем возможность посмотреть на него.
В сети опубликовали видео распаковки LG Velvet 2 Pro. Дело в том, что компания продавала этот невыпущенный смартфон своим сотрудникам по сниженной цене.
Из видео ясно, что смартфон получил тот же дизайн, что и его предшественник LG Velvet. У него должен быть 6,8-дюймовый P-OLED дисплей разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц.
На задней панели смартфона есть тройная камера с 12-Мп ультрашириком, 64-Мп основным датчиком и 8-Мп телефото. В аппарате установлен процессор Qualcomm Snapdragon 888 и батарея ёмкостью 4500 мАч.