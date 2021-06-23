На видео показали последний невыпущенный смартфон LG

В сети опубликовали видео распаковки LG Velvet 2 Pro. Дело в том, что компания продавала этот невыпущенный смартфон своим сотрудникам по сниженной цене.

Из видео ясно, что смартфон получил тот же дизайн, что и его предшественник LG Velvet. У него должен быть 6,8-дюймовый P-OLED дисплей разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц.