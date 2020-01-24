На видео показали работу Android на смартфонах с двумя экранами

Эмулятор Android показала Microsoft. Работа системы в режиме двух экранов кажется непривычной и странной. Зато так можно взаимодействовать сразу с двумя приложениями, например, перебрасывать файлы из одного в другое. В версии Android для Surface Duo также предусмотрена поддержка жестов, но система навигации ещё находится на начальной стадии разработки.