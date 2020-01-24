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Сегодня 17:16
На видео показали работу Android на смартфонах с двумя экранами
На Surface Duo
В сети появилось видео с демонстрацией работы операционной системы Android на смартфоне Surface Duo с двумя экранами. Продажи этого аппарата должны начаться в конце 2020 года.
Эмулятор Android показала Microsoft. Работа системы в режиме двух экранов кажется непривычной и странной. Зато так можно взаимодействовать сразу с двумя приложениями, например, перебрасывать файлы из одного в другое. В версии Android для Surface Duo также предусмотрена поддержка жестов, но система навигации ещё находится на начальной стадии разработки.
Эмулятор от Microsoft должен помочь разработчикам подготовиться к выпуску Surface Duo, то есть оптимизировать приложения.
Напомним, устройства с 5,6-дюймовыми экранами работает на процессоре Snapdragon 855 и выйдет, скорее всего, без поддержки 5G.