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Сегодня 16:08
На видео показали работу фирменной замены Android от Huawei для смартфонов
На смартфоне Huawei P40
Huawei выпустила первую версию собственной операционной системой HarmonyOS, которая может работать на смартфонах. Это, конечно, бета-версия. Она доступна и разработчикам, и другим пользователям.
Пока не все смартфоны поддерживают HarmonyOS. Проверить её могут только владельцы Huawei P40, P40 Pro, Mate 30 и Mate 30 Pro. Также операционку можно запустить на планшете Huawei MatePad Pro. В будущем HarmonyOS будут поддерживать гораздо больше устройств.
HarmonyOS 2.0 Beta загружается на вышеперечисленные аппараты «по воздуху». Чтобы попытаться получить доступ к системе, нужно зарегистрироваться на этой странице (она на китайском языке). Если пользователя одобрят, он получит подтверждение по email, а обновление отправят на смартфон или планшет в течение нескольких дней.
Издание GSMArena показало, как операционка работает на Huawei P40. Она почти не отличается от EMUI 11 внешне.