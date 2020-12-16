На видео показали работу фирменной замены Android от Huawei для смартфонов

Пока не все смартфоны поддерживают HarmonyOS. Проверить её могут только владельцы Huawei P40, P40 Pro, Mate 30 и Mate 30 Pro. Также операционку можно запустить на планшете Huawei MatePad Pro. В будущем HarmonyOS будут поддерживать гораздо больше устройств.

HarmonyOS 2.0 Beta загружается на вышеперечисленные аппараты «по воздуху». Чтобы попытаться получить доступ к системе, нужно зарегистрироваться на этой странице (она на китайском языке). Если пользователя одобрят, он получит подтверждение по email, а обновление отправят на смартфон или планшет в течение нескольких дней.

Издание GSMArena показало, как операционка работает на Huawei P40. Она почти не отличается от EMUI 11 внешне.