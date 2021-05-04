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Сегодня в 12:20
На видео показали работу операционной системы Huawei на смартфоне
Пользователи говорят, что ОС работает более гладко
Недавно Huawei начала тестировать собственную операционную систему HarmonyOS 2.0 на смартфонах линеек Huawei Mate 40, Mate X2 и др. Благодаря этому мы можем посмотреть видео с работой ОС.
Сообщается, что последняя тестовая сборка HarmonyOS 2.0 получила множество изменений в пользовательском интерфейсе, и выглядит отлично по сравнению с EMUI 11. Пользователи говорят о том, что система работает более гладко.
На видео показаны новейшая панель быстрых настроек и панель уведомлений, к которым можно легко получить доступ с помощью различных жестов-свайпов.
Также видна новая система виджетов. Есть и анимация на главном экране.
Ранее представитель Huawei сообщал, что пользователи смогут обновиться на HarmonyOS в июне после завершения бета-тестирования.