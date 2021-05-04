На видео показали работу операционной системы Huawei на смартфоне

Сообщается, что последняя тестовая сборка HarmonyOS 2.0 получила множество изменений в пользовательском интерфейсе, и выглядит отлично по сравнению с EMUI 11. Пользователи говорят о том, что система работает более гладко.

На видео показаны новейшая панель быстрых настроек и панель уведомлений, к которым можно легко получить доступ с помощью различных жестов-свайпов.

Также видна новая система виджетов. Есть и анимация на главном экране.