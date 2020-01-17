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На видео показали разницу между частотой обновления экрана 120 Гц и 60 Гц в смартфонах
Меняется плавность прокрутки
Недавно OnePlus заявила, что завершила работу над созданием дисплеев, поддерживающих частоту обновления экрана 120 Гц. Теперь компания решила наглядно показать, чем смартфон с новым экраном отличается от устройства с обычным 60-Гц дисплеем.
Глава OnePlus опубликовал соответствующее видео в Twitter. Он не написал, какой конкретно смартфон получит прорывной экран, а только отметил, что 120-Гц дисплей обеспечивает самую плавную прокрутку.
Журналисты предполагают, что первым смартфоном с новым экраном станет OnePlus 8, анонс которого ожидается в мае текущего года. Если верить утекшим скриншотам с бенчмарка, устройство будет работать на процессоре Qualcomm Snapdragon 865, а также получит 12 ГБ оперативной памяти.
Помимо аппарата OnePlus, дисплей с частотой обновления экрана 120 Гц пророчат флагманским смартфонам Samsung линейки Galaxy S20.