На видео показали разницу между частотой обновления экрана 120 Гц и 60 Гц в смартфонах

Журналисты предполагают, что первым смартфоном с новым экраном станет OnePlus 8, анонс которого ожидается в мае текущего года. Если верить утекшим скриншотам с бенчмарка, устройство будет работать на процессоре Qualcomm Snapdragon 865, а также получит 12 ГБ оперативной памяти.

Помимо аппарата OnePlus, дисплей с частотой обновления экрана 120 Гц пророчат флагманским смартфонам Samsung линейки Galaxy S20.