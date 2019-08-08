На видео показали сервис Samsung для «запуска» компьютерных игр на смартфонах

С помощью сервиса PlayGalaxy Link можно транслировать игровой процесс с компьютера на экран смартфона. Соединение осуществляется по беспроводному каналу. Как уверяет компания, трансляция происходит без задержек и буферизации.

Вычисления осуществляет компьютер, поэтому дополнительного потребления энергии на смартфоне не происходит. Управлять игрой можно при помощи специального геймпада для Galaxy Note10. Сервис также использует технологию Adaptive FPS для обеспечения бесперебойной связи.

Пока неизвестно, будет ли работать сервис на других устройствах помимо Galaxy Note10.