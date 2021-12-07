На видео показали смартфон с совершенно новым типом камеры

В ролике Oppo также показывает, как на камеру брызгают водой, что позволяет предположить влагоустойчивость смартфона. Кроме того, камера, похоже, будет задвигаться обратно при падениях телефона.

Oppo расскажет о новинке подробнее во время мероприятия Inno World 2021, которое состоится на 14 декабря 2021 года.