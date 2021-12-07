На видео показали смартфон с совершенно новым типом камеры

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Сегодня в 18:03
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На видео показали смартфон с совершенно новым типом камерыОт Oppo
Компания Oppo опубликовала в Twitter ролик со смартфоном, у которого установлена выдвижная основная камера. Такого типа камер мы в телефонах ещё не видели.
Это собственная разработка Oppo. Журналисты предположили, что камера выдвигается, когда пользователь выбирает определённый режим съёмки, например, макросъёмку. Ещё возможно такое, что камера выдвигается автоматически при включении камеры. Когда камера выключена, она не выпирает и не становится более подвержена повреждениям.
В ролике Oppo также показывает, как на камеру брызгают водой, что позволяет предположить влагоустойчивость смартфона. Кроме того, камера, похоже, будет задвигаться обратно при падениях телефона.
Oppo расскажет о новинке подробнее во время мероприятия Inno World 2021, которое состоится на 14 декабря 2021 года.
Источник: Twitter