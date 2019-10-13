На видео показали странный iPhone 2020 года

В дизайнерском концепте, кстати, не видно никаких «чёлок» на экране. Если Apple, правда, реализует эту идею, то многие фанаты порадуются.

Также в видео показали обратную беспроводную зарядку iPhone 12 Pro. С её помощью можно будет заряжать от смартфона беспроводные аксессуары или другие аппараты.