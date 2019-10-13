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На видео показали странный iPhone 2020 года
Отчасти он напоминает iPhone 4 и 5
Аналитики предсказывают смартфонам Apple 2020 года совершенно новый дизайн, который однако будет иметь что-то общее со старыми iPhone 4 и 5. Специалисты решили изучить все слухи и предположения и создать трёхмерную модель будущего iPhone. Посмотреть на это интересно.
Конструкцией корпуса модель под условным названием iPhone 12 Pro будет похожа на старые добрые смартфоны Apple. Такие же боковые грани и скруглённые углы. Но что будет делать новинку отличной от iPhone 4 и 5, так это внешний вид камеры. Как и у iPhone 11 Pro она будет заключена в квадратный модуль. Получит же устройство четыре датчика изображения.
В дизайнерском концепте, кстати, не видно никаких «чёлок» на экране. Если Apple, правда, реализует эту идею, то многие фанаты порадуются.
Также в видео показали обратную беспроводную зарядку iPhone 12 Pro. С её помощью можно будет заряжать от смартфона беспроводные аксессуары или другие аппараты.
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