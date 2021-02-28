Телефоны
Сегодня в 17:46
На видео показали невыпущенную версию популярного смартфона Xiaomi Mi 6
Xiaomi Mi 6 Pro
В сети появилось видео с прототипом невыпущенной версии популярного смартфона Xiaomi Mi 6. Кое-чем он отличается от увидевшего свет устройства.
Журналисты уточняют, что модель Xiaomi Mi 6 до сих пор остаётся популярным в Китае. Поэтому такие ролики, как представленный ниже, воспринимаются китайцами на ура. На видео, как утверждается, показан прототип Xiaomi Mi 6 Pro:
По ролику видно, что у Xiaomi Mi 6 Pro предполагалось иное расположение основной камеры. Сверху на передней панели датчики тоже размещены по-другому. Интерфейс прототипа тоже работает довольно шустро. Почему Xiaomi так и не решилась его выпустить, неясно.
Оригинальный Xiaomi Mi 6 работает на процессоре Snapdragon 835, имеет две основных камеры на 12 Мп и аккумулятор ёмкостью 3350 мАч.