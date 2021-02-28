На видео показали невыпущенную версию популярного смартфона Xiaomi Mi 6

По ролику видно, что у Xiaomi Mi 6 Pro предполагалось иное расположение основной камеры. Сверху на передней панели датчики тоже размещены по-другому. Интерфейс прототипа тоже работает довольно шустро. Почему Xiaomi так и не решилась его выпустить, неясно.

Оригинальный Xiaomi Mi 6 работает на процессоре Snapdragon 835, имеет две основных камеры на 12 Мп и аккумулятор ёмкостью 3350 мАч.