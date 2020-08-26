На видео показан необычный смартфон LG с вращающимся экраном

В глаза бросается то, что ни у одного из экранов нет вырезов под фронтальную камеру. Как она может быть устроена, пока неясно.

По слухам, LG Wing оснащён 6,8-дюймовым основным дисплеем и 4-дюймовым вторичным. В качестве аппаратной основы у него выступает процессор 765 (или 765G).

Пока неизвестно, когда LG выпустит новинку. Можно предположить, что она будет дорогой и выйдет ограниченной партией.