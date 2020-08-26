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На видео показан необычный смартфон LG с вращающимся экраном
Второй дисплей будет появляться, когда он нужен
Последние несколько месяцев в сети ходили слухи о загадочном проекте LG под кодовым названием Wing. Как оказалось, это необычный смартфон с дополнительным вращающимся экраном.
Издание Android Authority опубликовало эксклюзивное видео, на котором показан прототип смартфона, близкий к финальной версии. Оно демонстрирует, для чего может понадобиться второй дисплей, который расположен за основным, и который можно поворачивать.
В глаза бросается то, что ни у одного из экранов нет вырезов под фронтальную камеру. Как она может быть устроена, пока неясно.
По слухам, LG Wing оснащён 6,8-дюймовым основным дисплеем и 4-дюймовым вторичным. В качестве аппаратной основы у него выступает процессор 765 (или 765G).
Пока неизвестно, когда LG выпустит новинку. Можно предположить, что она будет дорогой и выйдет ограниченной партией.