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На видео попал смартфон Meizu с подэкранной селфи-камерой
Преемник Meizu 17
Похоже, Meizu готовит преемника Meizu 17 — Meizu 18. В сети уже появились утечки об аппарате, и он, кажется, будет интересным.
На видео показан предполагаемый смартфон Meizu 18 без каких-либо вырезов в экране под фронтальную камеру. У аппарата есть очень тонкие рамки, то есть встроить датчики в них не вышло бы. Скорее всего, селфи-камера тут спрятана под экран. Такую технологию мы уже видели в ZTE Axon 20.
Пока информации о Meizu 18 мало. Известно только, что две версии смартфона прошли китайскую сертификацию 3C несколько дней назад. Благодаря этому стало ясно, что устройства получат поддержку 30-Вт и 40-Вт зарядки. По слухам, будет и третий вариант — Max — с поддержкой 120-Вт зарядки.