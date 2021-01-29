На видео попал смартфон Meizu с подэкранной селфи-камерой

На видео показан предполагаемый смартфон Meizu 18 без каких-либо вырезов в экране под фронтальную камеру. У аппарата есть очень тонкие рамки, то есть встроить датчики в них не вышло бы. Скорее всего, селфи-камера тут спрятана под экран. Такую технологию мы уже видели в ZTE Axon 20.