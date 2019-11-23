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На видео впервые показан доступный смартфон Huawei c 5G
Nova 6 5G
В интернете появился официальный рекламный ролик смартфона Huawei Nova 6 5G. Он должен стать доступным устройством в своём сегменте.
Видео опубликовали в китайской соцсети Weibo. К сожалению сам ролик источник не опубликовал, но мы можем увидеть кадры из него, на которых показан смартфон.
Девушки из видео используют Huawei Nova 6 5G, чтобы сделать селфи. Мы можем наблюдать фронтальную камеру аппарата, которая состоит из двух модулей и расположена в вырезе на экране.
Основная камера смартфона, как утверждается в ролике, получит как минимум три датчика изображения, расположенных вертикально. Помимо них установлен дополнительный модуль и вспышка.
Также СМИ пишут, что Huawei Nova 6 5G будет работать на процессоре Kirin 990. Представить его должны 5 декабря. Ожидается, что смартфон будет доступным по цене.