На видео впервые показан доступный смартфон Huawei c 5G

Видео опубликовали в китайской соцсети Weibo. К сожалению сам ролик источник не опубликовал, но мы можем увидеть кадры из него, на которых показан смартфон.

Девушки из видео используют Huawei Nova 6 5G, чтобы сделать селфи. Мы можем наблюдать фронтальную камеру аппарата, которая состоит из двух модулей и расположена в вырезе на экране.