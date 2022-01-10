На всех iPhone нашли опасную «дыру безопасности»

Специалисты создали программное обеспечение NoReboot, эксплуатирующее уязвимость. Оно имитирует сценарий выключения или перезагрузки айфона. Это не более чем обман: на экране отображается классическая анимация включения/выключения устройства, чтобы ввести пользователя в заблуждение.

Пока iPhone находится в этом состоянии, преступники могут получить удалённый доступ к микрофону и камере устройства. Настоящая перезагрузка тут не особо помогает, ведь NoReboot получает контроль над смартфоном сразу после истинного перезапуска.

Утверждается, что ошибку никак нельзя исправить. Уязвимость может быть на любом iPhone с любой версией iOS. Apple пока не прокомментировала ситуацию.